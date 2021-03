Twitter si è piegata alle leggi liberticide su internet di Erdogan

26 Marzo 2021 – 9:04

(foto: Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)Twitter ha deciso di creare un entità legale in Turchia per poter continuare le sue operazioni nel suo paese e rispettare la controversa legge su internet varata dal governo turco a fine luglio ed entrata in vigore a ottobre. Questa legge impone alle società di social media che hanno più di 1milione di utenti giornalieri di dare al governo la possibilità di archiviare i dati degli utenti turchi in modo da renderli disponibili e accessibili alla magistratura in caso di necessità. La legge, inoltre, obbliga i giganti del tech a nominare un rappresentante legale turco che presieda un ufficio permanente nel paese: il compito di questa figura è quello di rispondere alle richiesta di rimozione dei contenuti che violano la privacy o che secondo il governo sono ritenuti offensivi, entro 48 ore dalla segnalazione. In caso di mancata rimozione le società saranno obbligate a pagare una multa di 700mila dollari a contenuto con una conseguente riduzione di banda che, violazione dopo violazione, potrebbe portare le piattaforme a diventare praticamente inaccessibili.

Finora il governo turco ha multato Twitter, Facebook, YouTube, Instagram e TikTok con 5,1 milioni di dollari di sanzioni comminate a ciascuna società per non aver nominato nel 2020 un rappresentante legale. Successivamente alle multe Facebook, YouTube e TikTok hanno nominato il loro facente funzioni in Turchia.

Twitter era rimasto l’unico gigante dei social media a non aver ancora accettato le regole imposte dal governo di Ankara. “Abbiamo esaminato attentamente la legge internet n. 5651 modificata di recente. Per garantire che Twitter rimanga disponibile per tutti coloro che lo utilizzano in Turchia, abbiamo deciso di creare un’entità legale”, ha spiegato Twitter sul suo blog. “Continueremo a lavorare per proteggere la conversazione pubblica in Turchia, consentendo alle persone di poterne avere accesso e sostenendo i nostri valori” ha concluso Twitter. Di fatto, però, la scelta implica che i contenuti degli account turchi da oggi dovranno passare il vaglio della stretta governativa, un precedente importante e dagli echi sinistri per la storia dei social network: e se domani il governo di Recep Tayyip Erdogan decidesse che ogni post di dissenso lede l’interesse nazionale, costringendo legalmente Twitter a rimuoverlo?

