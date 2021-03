Su WhatsApp potrai chattare con il supporto tecnico: ecco come

26 March 2021 – 16:54

Non saranno le conversazioni più memorabili di sempre, ma presto sarà possibile entrare in contatto via chat con il supporto tecnico di WhatsApp, il tutto direttamente all'interno dell'app di messaggistica istantanea. L'idea è che i problemi già risolti o noti vengano gestiti attraverso risposte precompilate, mentre per indagare su bug ancora ignoti oppure offrire assistenza più specifica possa intervenire nella chat un operatore in carne e ossa.



Fonte: Fanpage Tech