Si potrà avere il cashback di Stato anche pagando con le carte dei supermercati

26 March 2021 – 11:37

Il portafoglio cashback è visualizzabile sull’app Io (foto io.italia.it)Passato indenne dal decreto Sostegni e, per ora, dalla paventata ricollocazione dei fondi (4,75 miliardi di euro già stanziati per il biennio 2021-22 dal precedente governo), il cashback di Stato rilancia e anzi allarga il ventaglio di pagamenti abilitati a partecipare al programma dei rimborsi anche alle carte abbinate ai brand della grande distribuzione organizzata. Scaricando infatti l’ultimo aggiornamento dell’app Io di PagoPa, accedendo all’apposita sezione “portafoglio” e poi in “carta pagamento supermercati” è possibile aggiungere le card emesse dalle catene, usate per pagare la spesa presso Conad, Esselunga e Unicoop Firenze.

L’estensione del programma è attiva dal 25 marzo e ammette, in particolare, la possibilità di registrare solo tre tipi di tessere: Carta Insieme Più Conad Card, Fidaty Oro di Esselunga e Carta Spesa In di Unicoop Firenze. Le carte privative consentono tipicamente l’acquisto solo presso determinati punti vendita o catene e in genere, a vario titolo e con diverse modalità, effettuano l’addebito al mese successivo sul conto corrente, stabiliscono un plafond in accordo con la banca del cliente, consentono una raccolta punti fedeltà maggiore e sono un metodo di pagamento elettronico a tutti gli effetti.

Il procedimento di registrazione all’app Io avviene in pochissimi passaggi: basta digitare il numero della carta in un apposito spazio e il sistema di PagoPa verificherà se corrisponde al codice fiscale dell’utente. Successivamente, ogni pagamento effettuato con la carta registrata verrà sommato a tutti gli altri nel montante del cashback personale, fino alla metà dei 50 pagamenti semestrali minimi necessari per avere diritto al rimborso del 10%.

Il numero dei pagamenti registrati per il cashback è arrivato a 14,6 milioni, mentre gli aderenti sono 8,1 milioni. Lo ha ricordato anche il sottosegretario al ministero dell’Economia, Claudio Durigon, spiega Il Sole 24 Ore. Di recente tuttavia era stato lo stesso Durigon a ipotizzare uno stop al programma già a luglio, che avrebbe permesso di risparmiare “2,5-3 miliardi di euro”. Nulla di fatto, almeno finora.

