Recensione realme 8 Pro: molta sostanza, piccolo prezzo

26 March 2021 – 12:15

In un mondo perfetto, per i consumatori, i telefoni di fascia alta costerebbero 500 euro, invece arrivano a ben oltre il doppio. In alcuni casi la giustificazione è la forte spinta tecnologica, ma il più delle volte è puro margine di guadagno: ecco perché il nuovo realme 8 Pro è una risorsa preziosa per le nostre tasche.

Il prodotto appena lanciato dall’emergente azienda cinese ha nel cartellino del prezzo e nella scheda tecnica gli elementi di forza per farsi apprezzare: un telefono di sostanza, pragmatico, persino con qualche eccesso. L’elemento di marketing, per agganciare il consumatore, è infatti la fotocamera con 108 megapixel, una risoluzione inutile ma che rende il realme 8 Pro molto attraente considerando lo scontrino battuto in cassa.

Dal punto di vista del design lo smartphone non dispiace, le linee sono morbide, le cornici del display sottili, il kit fotografico ben integrato nella scocca, ma la scritta Dare to leap (il coraggio di saltare) messa così in evidenza sulla parte posteriore lo rende un oggetto un po’ troppo “young”. Nel complesso però il telefono appare ben assemblato e resistente.

Tornando al reparto imaging, il realme 8 Pro è equipaggiato con 4 camere: quella principale da 108 MP, una lente grandangolare da 119 gradi a 8 megapixel, un sensore per le macro e quello di profondità, entrambi da 2 MP. Frontalmente il telefono monta una fotocamera da 16 MP con sensore Sony IMX471.

All’atto pratico la resa fotografica è buona, in grado di soddisfare le esigenze d’uso di qualsiasi consumatore che non punti esclusivamente all’eccellenza. In modo particolare il sensore principale Samsung HM2 da 108 megapixel si comporta molto bene nelle riprese notturne, il merito è della tecnologia Pixel Binning 9-in-1, che consente di combinare nove pixel adiacenti da 0,7 μm in un grande pixel da 2,1 μm.

Tutta la generosa presenza di megapixel del sensore principale è anche un asset per ottenere immagini zoom 3X con risultati analoghi se non superiori a quello che si avrebbe con un ingrandimento ottico. In pratica il realme 8 Pro usa la tecnologia In-Sensor Zoom che in automatico scatta 8 immagini da 12 megapixel per mappare la scena e poi effettua un taglio dell’immagine sfruttando l’algoritmo. I risultati sono validi anche durante le riprese video, che possono arrivare a una risoluzione 4K a 30 fps anche se con questa impostazione non si può usare l’ottica grandangolare che invece viene implementata quando è necessario ottenere filmati molto stabili in modalità super steady.

Il display Amoled da 6,4 pollici FullHD+ con 440 ppi fa il suo lavoro in modo corretto e con anche una buona luminosità di picco fino a 1000 nit, ma ovviamente mancano gli elementi di un prodotto premium ovvero niente hdr e niente 120 Hz. Bisogna accontentarsi anche di un audio mono seppur potente, ma fa sempre piacere la presenza dell’ingresso jack.

Compromessi necessari anche sotto il cofano, il processore è infatti dedicato ai prodotti di fascia media, questo significa che lo Snapdragon 720G con GPU Adreno 618 e 6/8GB di ram, rende l’uso quotidiano piuttosto fluido ma senza poter chiedere al telefono di spingersi troppo oltre. Dual SIM Dual Standby e la memoria è espandibile fino a 256 GB partendo da 128 GB.

Il software dei realme, qui nella versione UI 2.0, assomiglia alla versione stock di Android con un’interfaccia pulito senza fronzoli ma con buone possibilità di personalizzazione, tra cui quelle che consentono di intervenire sulla prestazione della batteria.

L’autonomia infatti è buona grazie ai 4500 mAh ma alcuni competitor fanno meglio. C’è comunque la ricarica SuperDart da 50W, che permette di caricare la batteria da 4500mAh da 0 a 100% in soli 47 minuti. Con la modalità di super risparmio energetico abilitata, il 5% della batteria può durare 32 ore in standby o 98 minuti in chiamata.

In conclusione il realme 8 Pro riesce a far parlare di se nell’ormai affollatissima fascia media del mercato. Il merito è di un prodotto ben bilanciato, dal design piacevole con un peso di solo 176 grammi e uno spessore di 8,1 millimetri. La fotocamera da 108 MP ha pixel in eccesso ma funziona bene soprattutto quando serve l’aiutino extra. Considerando il prezzo di vendita questo smartphone si prende un voto alto, ponderato, ovviamente, con i diretti concorrenti.

Realme 8 Pro è disponibile nei colori Infinite Blue, Infinite Black e Punk Black. Due le configurazioni: 6 GB + 128 GB (in esclusiva Amazon) e 8 GB + 128 GB. Dal 24 al 30 marzo è attiva la promo early bird, che consente di acquistarlo a partire da 259 euro (6 GB + 128 GB) e 279 euro (8 GB + 128 GB). Dal 31 marzo sarà in vendita a 279 e 299 euro.

Voto: 8,5

Wired: sottile e leggero, fotocamera principale da 108 MP, ricarica veloce

Tired: stabilizzazione dei video migliorabile, audio mono

