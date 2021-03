Questo zainetto avvisa i non vedenti quando stanno per colpire un oggetto

26 Marzo 2021 – 20:29

All’esterno lo zaino è dotato di sensori, fotocamere e GPS per catturare le informazioni su ciò che lo circonda. All’interno, un computer esegue algoritmi di intelligenza artificiale che analizzano i dati catturati per riconoscere eventuali pericoli attorno a chi lo utilizza. Un sistema audio bluetooth avvisa l’utente di spostarsi in tempo per evitare ostacoli.Continua a leggere



All’esterno lo zaino è dotato di sensori, fotocamere e GPS per catturare le informazioni su ciò che lo circonda. All’interno, un

Continua a leggere All’esterno lo zaino è dotato di sensori, fotocamere e GPS per catturare le informazioni su ciò che lo circonda. All’interno, un computer esegue algoritmi di intelligenza artificiale che analizzano i dati catturati per riconoscere eventuali pericoli attorno a chi lo utilizza. Un sistema audio bluetooth avvisa l’utente di spostarsi in tempo per evitare ostacoli.

Fonte: Fanpage Tech