Open Fiber annuncia la fibra ottica a 10 Gbps

26 March 2021 – 16:07

Open Fiber ha annunciato la disponibilità del servizio FTTH con tecnologia XGS-PON che consente di avere una velocità simmetrica di 10 Gbps.

The post Open Fiber annuncia la fibra ottica a 10 Gbps appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico