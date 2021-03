Nessun ulteriore capitolo per Zack Snyder’s Justice League. I fan non ci stanno

26 March 2021 – 11:00

Adesso che i fan dei cinecomics hanno avuto l’occasione di vedere Zack Snyder’s Justice League, l’epico film che riunisce i supereroi della Dc nella lunghissima versione originale in cui l’aveva concepita il regista, emerge chiara anche la storia travagliata della pellicola, oltre alle mille cautele della Warner Bros se realizzarla o meno. La Ceo di Warner Media Ann Sarnoff, pur ribadendo le ragioni artistiche e commerciali dietro alla decisione di finanziarla, ha confermato che non c’è l’intenzione di affidare ulteriori capitoli allo stesso Snyder e che questa ultima versione di Justice League non è da considerarsi canonica all’interno del Dceu (Dc Extended Universe), ovvero l’universo cinematografico coerente che trae appunto ispirazione dai fumetti Dc.

Secondo i dirigenti Warner, in altre parole, è la versione tagliata e modificata del 2017 diretta da Joss Whedon a essere l’unica accettabile nel canone ufficiale. I fan, gli stessi che hanno chiesto a gran voce #ReleaseTheSnyderCut, non ci stanno e, soprattutto alla luce delle enigmatiche scene conclusive della versione snyderiana in cui si apre la strada a ulteriori continuazioni, hanno lanciato la nuova campagna social #RestoreTheSnyderVerse. Come si intuisce nella parte finale della sua Justice League e come confermato dal regista stesso in numerose dichiarazioni, Snyder aveva immaginato con grande precisione almeno altri due capitoli, con tanto di destino segnato per i personaggi di Superman, Batman, Lois Lane…

È altrettanto chiaro che Warner, impegnata a espandere il franchise con i progetti seriali Peacemaker e Justice League Dark, non ha grandi intenzioni di continuare a lavorare sulle idee di Snyder, che lascia la parola ai fan: “Warner e Dc Film sono in tutto e per tutto responsabili del loro mondo, ed è quello che fanno. Hanno già detto chiaramente che per loro la versione uscita nelle sale è quella canonica”, ha dichiarato. “È ciò che hanno concluso; il mio piccolo micro-universo è una cosa a sé, e io sono contento anche così. Lascio decidere ai fan come vogliono continuare la cosa”.

