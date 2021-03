Laurence O’Fuarain sarà il protagonista del prequel di The Witcher

26 March 2021 – 17:41

A pochi giorni dall’annuncio delle new entry nel cast della seconda stagione di The Witcher, arriva un’importante novità che riguarda il prequel (ancora in fase di progettazione). Blood Origin, questo il titolo della serie che racconterà le vicende ambientate 1200 anni prima delle avventure di Geralt di Rivia, ha trovato il suo protagonista: l’attore irlandese Laurence O’Fuarain. Che non è nuovo al genere storico-fantasy, avendo partecipato in passato a Vikings, Game of Thrones e al film Black 47, ambientato durante la carestia di metà Ottocento in Irlanda.

O’Fuarain sarà Fjall. Nato in un clan di guerrieri che hanno giurato di proteggere a tutti i costi il re, il giovane eroe porta dentro di sé un grande dolore e cioè la perdita di una persona amata che si è sacrificata per salvarlo in battaglia. Ciò gli lascia addosso una grave inquietudine che non gli permette di far pace con sé stesso e con il mondo attorno. Alla ricerca di una redenzione, dunque, Fjall si trova a combattere a fianco di improbabili alleati, mentre cerca vendetta in un continente in tumulto. Le conseguenze delle sue azioni dovrebbero portare alla nascita dei paladini noti come Witcher.

Lo scorso gennaio è stato annunciato che nel cast di Blood Origin sarebbe entrata anche l’attrice Jodie Turner-Smith. Secondo i piani, la serie sarà distribuita in sei episodi. A svilupparla, Lauren Schmidt Hissrich, già creatrice di The Witcher; mentre il compito di showrunner spetterà a Declan de Barra. Lo scrittore polacco Andrzej Sapkowski, che nei suoi romanzi venduti in tutto il mondo ha dato origine a questo universo narrativo, ritornerà come consulente creativo. In attesa dell’annuncio del debutto della seconda stagione di The Witcher, è certo che anche lo spin-off Blood Origin sarà destinato alla piattaforma Netflix, al lavoro su un altro progetto correlato, ovvero il film animato Nightmare of the Wolf, che metterà in scena le origini di Vesemir, il witcher mentore di Geralt.

