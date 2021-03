Gorillaz, 20 anni fa usciva il primo album

26 March 2021 – 6:00

“Esco un attimo a prendere le sigarette”. Deve aver detto così Damon Albarn alla sua band, i Blur, alla fine degli anni ’90. Non è che non sia più tornato, ma di fatto è andato da un’altra parte. I Gorillaz, che il 26 marzo del 2001, esattamente 20 anni fa, esordivano con il loro primo album, intitolato Gorillaz, dovevano essere per Damon Albarn un “side project”, un progetto parallelo ai Blur, il gruppo che, insieme agli Oasis, ha contribuito alla rinascita del britpop, e ancora oggi è considerato uno dei più influenti della scena inglese. Ma, da quel 26 marzo 2001, Albarn ha registrato con i Blur solo due album, Think Tank, del 2003, e The Magic Whip, del 2015. La storia dei Gorillaz, invece, è andata avanti. E adesso sono arrivati al settimo album. Song Machine, Season One: Strange Timez è del 2020.

La copertina di Gorillaz, album d’esordio della bandNel segno di Clint Eastwood (e Sergio Leone)

https://www.youtube.com/watch?v=xxLWuM_SHcI

Era, appunto, la primavera del 2001, sonnacchiosa e ancora ignara di quello che sarebbe stato, dal G8 di Genova all’11 settembre. Cominciava allora a diffondersi una melodia pigra e convincente: “I ain’t happy, I’m feeling glad, I’ve got sunshine in a bag”, cantava una voce indolente e strascicata, su una base tra il dub e il reggae, e su percussioni potenti. La voce si alternava a una parte rap (di Del tha Funkee Homosapien), mentre il tappeto di tastiere faceva salire pian piano il brano. Sullo sfondo, un suono da film western. Clint Eastwood è stato subito un grande successo (poi usato anche per la pubblicità di una nota banca). Gli echi erano stati campionati dalla colonna sonora di Ennio Morricone de Il buono, il brutto e il cattivo di Sergio Leone, dove recita proprio lui, Clint Eastwood. Pare che quel “sunshine in a bag” fosse proprio un riferimento alla borsa piena di soldi che si porta via alla fine della pellicola.

Una band di cartoni animati

https://www.youtube.com/watch?v=lRlmM88zzbY

Ben presto quelle voci e quelle musiche avrebbero avuto un volto. Ma non uno in carne e ossa, di quelli che siamo soliti associare alle rock band. I Gorillaz, infatti, sono stati il primo gruppo a cartoni animati, perché fondati da Damon Albarn insieme a Jamie Hewlett, un fumettista. I due si erano incontrati durante un’intervista; poi, guardando MTV e trovandolo noioso, avevano deciso di mettere su una band che facesse parlare di sé, a partire dai componenti: 2D (Damon Albarn), cantante e tastierista; Murdoc Niccals , il bassista; Noodle, il chitarrista; Russell Hobbs, il batterista. In realtà Damon Albarn è l’unico reale e fisso. I primi erano, insieme ai fondatori, Del tha Funkee Homosapien, rapper americano, e Dan the Automator Nakamura, produttore di hip-hop di origine giapponese.

Zombie, Michael Jackson ed Ennio Morricone



Il video di Clint Eastwood mette in scena proprio questi quattro cartoon, presentandoli come una band che suonava insieme. Ma poi vira verso un vero e proprio film d’animazione, un piccolo horror ambientato in un cimitero dove dal terreno sbucano scimmie-zombi. S’ispira a Zombie, il film di George A. Romero del 1978 (la frase all’inizio della clip, “Every dead body that is not exterminated, gets up and kills. The people it kills, get up and kill”, è tratta da lì). E, a proposito di zombi, a un certo punto questi iniziano a ballare come in Thriller, il famoso video di Michael Jackson dove i morti viventi mettono in scena una coreografia passata alla storia. Ma c’è anche, e non può essere altrimenti, la citazione de Il buono, il brutto e il cattivo, il cui tema principale, di Ennio Morricone, si sente chiaramente all’attacco del video.

Agli antipodi della scena britpop



Già da questo primo video è tutto chiaro: i Gorillaz non sono solo una band in grado di fare musica nuova, ma anche un collettivo dove l’aspetto visivo è altrettanto importante, un progetto ampio. E dove, paradossalmente, l’ego delle rockstar si annulla per nascondersi dietro a un personaggio virtuale. Damon Albarn, in qualche modo, era arrivato agli antipodi di quello che era stato il britpop e di quello che erano stati gli anni ’90: una scena in cui – come è sempre stato, del resto – i volti iconici delle star, tra cui il suo e quello dei “nemici”, i fratelli Liam e Noel Gallagher, leader degli Oasis, campeggiavano ovunque e caratterizzavano prepotentemente l’immaginario.

Musica nuova in cucina



Che poi c’è ancora qualcosa del britpop nei Gorillaz: la chitarra che apre M1 A1 sa di Blur (i secondi Blur, quelli di Song #2) e il cantato di Albarn, solo a tratti, riporta a quel genere. Eppure, i Gorillaz fanno musica nuova. Nel 2001 suonava diversa da ogni cosa si ascoltasse allora, pur racchiudendo tutto lo spirito del tempo. Nell’album Gorillaz si torva una voce stralunata, che pare stonata: Damon Albarn alterna toni bassissimi e falsetti. Poi, ci sono le ritmiche e gli scratch tipici dell’hip hop; anche molto trip-hop, ritmi dub e reggae, chitarre rock all’apparenza scordate, suoni che sembrano provenire dalle tastierine Casio degli anni ’80 e scombinati accordi di musica cinematica e latina, come in Latin Simone (Que pasa contigo).

Tra Cibo Matto e Talking Heads



A Clint Eastwood sono seguiti altri singoli. Il più famoso è 19-2000, il secondo estratto dall’album, con un tocco femminile davvero speciale. Ci sono, infatti, le voci di Miho Hatori, cantante giapponese dei Cibo Matto, e Tina Weymouth, bassista di due band storiche della new wave, i Talking Heads e i Tom Tom Club. 19-2000 ha uno di quei riff di tastiere che ti si pianta in testa e non ti lascia più, e uno di quei ritornelli killer al grido di “get the cool shoeshine”. Nel video i quattro Gorillaz sfrecciano su una strada sopraelevata a bordo di una dune buggy (che è anche nella copertina del disco). Rock The House, il terzo singolo, si muove tra funky e hip-hop; Tomorrow Comes Today ritrova quella voce indolente di Damon Albarn, con una clip che monta le immagini dei cartoon su sfondi reali per un viaggio nella città di notte. Sono i primi di quella che sarebbe stata una lunga serie di successi, da Feel Good Inc. a Stylo. E pensare che dovevano essere un “side project”, puro divertissement per Damon Albarn. Ma quei gorilla sono ancora tra noi.

