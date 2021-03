DAZN conquista la Serie A: 7 partite in esclusiva

26 March 2021 – 15:42

DAZN fa propri i diritti tv delle prossime tre stagioni del campionato di Calcio di Serie A: avrà 10 partite, 7 delle quali in esclusiva.

