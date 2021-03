Dall’Europa all’India: l’export dei vaccini sta diventando un problema mondiale

26 March 2021 – 12:23

(Foto: Pixabay)Finora oltre 77 milioni di vaccini prodotti all’interno dell’Unione europea sono stati distribuiti in tutto il mondo, di cui 21 milioni al Regno unito. Nello stesso tempo, Washington e Londra hanno di fatto trattenuto la produzione nazionale all’interno dei propri paesi, attraverso i contratti siglati con le aziende farmaceutiche. Anche per questo, oltre ai ritardi nelle forniture causati da AstraZeneca, la Commissione europea ha proposto nuove restrizioni alle esportazioni dei vaccini, che potrebbero però rallentare la distribuzione a livello globale. A questo si aggiunge il fatto che anche l’India, che è il maggior fornitore di AstraZeneca, ha limitato le esportazioni nelle ultime settimane, sotto l’impatto della terza ondata che sta causando anche 50 mila contagi al giorno.

Lo scenario internazionale

Si complica lo scenario della circolazione mondiale dei vaccini. L’Unione europea è la “regione che esporta più vaccini su scala mondiale” ha dichiarato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, durante il summit del 25 marzo con i leader dell’Unione. Mentre i contratti europei autorizzano le case farmaceutiche a usare parte dei vaccini prodotti nell’Unione per l’esportazione, quelli di Regno Unito e Stati Uniti impongono che questi debbano essere usati prioritariamente per la vaccinazione nazionale e solo in seguito potranno essere condivisi. Gli effetti di queste scelte sono sensibilmente evidenti osservando il tasso di vaccinazione nei tre blocchi. Negli Stati Uniti sono state vaccinate più di 44 persone su 100, nel Regno Unito più di 37 mentre nell’Unione europea solamente 12,9 su 100.

Ora però, il blocco europeo ha minacciato una restrizione nelle esportazioni che ha preoccupato fortemente il Regno Unito. Le restrizioni andrebbero principalmente a colpire l’ex stato membro, non solo per quanto riguarda i vaccini AstraZeneca, ma anche tutti gli altri, compresi quelli Pfizer di cui ha ricevuto 20 milioni di dosi prodotte in Unione europea. La Commissione ha specificato che non imporrà nessuna restrizione sui paesi a basso e medio reddito più in difficoltà, ma solo a quegli stati in cui la campagna vaccinale stia procedendo meglio che in Europa.

India e Covax

In questo momento, però, l’Unione europea non è la sola a essere in crisi per la terza ondata. In India il tasso di contagio è elevatissimo e, nelle ultime due settimane, le autorità hanno ridotto fortemente le esportazioni di vaccini, per cercare di incrementare la campagna vaccinale interna. Nel paese solo il 4% della popolazione ha ricevuto una dose di vaccino, nonostante sia il maggiore esportatore mondiale di AstraZeneca. I rallentamenti indiani stanno mettendo però a rischio le forniture per i paesi più poveri dell’iniziativa Covax, promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità per distribuire equamente i vaccini. I vaccini AstraZeneca prodotti in India costituiscono la gran parte delle dosi destinate a Covax, pari a 237 milioni entro maggio.

