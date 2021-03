Come prenotare il vaccino contro Covid-19 nella propria regione

26 March 2021 – 11:53

Dopo gli 80enni e gli over 70, alcune regioni hanno iniziato a vaccinare contro Covid-19 anche le persone di 70-71 anni. Non tutte sono in linea, a causa di ritardi nelle fasi precedenti della campagna vaccinale, nelle forniture e poi per lo stop di qualche giorno del vaccino AstraZeneca (ora ripartito, dopo la nuova valutazione di Ema e la decisione della ripresa da parte del ministero della Salute).

Abbiamo raccolto le indicazioni principali e i riferimenti regione per regione.

Abruzzo

L’Abruzzo continua la raccolta delle manifestazioni di interesse alla vaccinazione anti-Covid tramite la propria piattaforma online. Da qui si può accedere alle pagine riservate al personale docente e non docente delle scuole e università abruzzesi, al personale dei centri di formazione accreditati dalla Regione Abruzzo, al personale asili nido pubblici e privati, agli operatori sanitari categorie prioritarie della fase I non ricomprese nella fase di avvio della vaccinazione, e agli ultraottantenni. Il portale al momento è stato aggiornato con la categoria delle persone tra i 75 e i 79 anni.

La regione, comunque, ha anche aderito alla piattaforma di prenotazione di Poste italiane. Le informazioni sono riportate su questo sito.

Basilicata

La Basilicata sembra aver scelto dall’inizio un’altra strada. Non ha implementato una piattaforma online per le prenotazioni, ma il piano vaccinale è stato programmato dalla regione sulla base dell’età anagrafica dei residenti. Nessuna prenotazione necessaria, ma i cittadini interessati dovrebbero essere contattati telefonicamente dal Cup o consultare i calendari vaccinali e presentarsi con un documento al punto vaccinale di riferimento. Ora che è partita la piattaforma di Poste italiane, si può far riferimento a questa.

Bolzano

La Provincia autonoma di Bolzano ha messo a disposizione le informazioni per la prenotazione del vaccino anti-Covid per le categorie interessate in questa fase del piano vaccinale a questo indirizzo web. Al momento è attiva la prenotazione per le persone con più di 75 anni (qui più informazioni sulle categorie).

Calabria

La Calabria, che ha adottato la piattaforma di prenotazione di Poste italiane, ha cominciato le vaccinazioni degli ultraottantenni il 22 febbraio, secondo il cronoprogramma della regione. Gli aventi diritto ricevono una chiamata dal proprio medico di medicina generale per fissare un appuntamento. Qui altri dettagli.

Campania

La Campania si è organizzata con una piattaforma web per la prenotazione. Il form chiede l’inserimento di codice fiscale e numero di tessera sanitaria, poi di fornire recapiti e-mail e telefonico. Dal 13 marzo la prenotazione è possibile anche per gli over 70 a questo link.

Emilia Romagna

Sul sito della Regione Emilia Romagna si trovano tutte le informazioni relative alle prenotazioni per le categorie prioritarie nel piano vaccinale anti-Covid. Questo il programma:

– dal 1° marzo tutte le persone di 80 anni e più, nate nel 1941 e negli anni precedenti;

– dal 15 marzo le persone di età compresa tra i 75 e i 79 anni (i nati negli anni 1942, 1943, 1944, 1945 e 1946).

È possibile prenotare recandosi agli sportelli dei Cup, o nelle farmacie con prenotazioni Cup; online attraverso il Fascicolo sanitario elettronico, l’app Er Salute e il CupWeb. Altrimenti telefonando ai numeri previsti nella Usl di appartenenza per la prenotazione telefonica.

Friuli Venezia Giulia

Come si legge sul sito della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia , “dal 10 febbraio è possibile per tutti i cittadini che abbiano compiuto 80 anni prenotare la vaccinazione contro il Covid-19, la cui somministrazione inizierà il 15 febbraio. La vaccinazione si può prenotare tramite il Cup delle Aziende Sanitarie e delle farmacie, oppure tramite il Call center al numero unico 0434 223522”. Si procederà alla vaccinazione delle categorie prioritarie della Fase 2 in base alla disponibilità di vaccini. Da mercoledì 24 marzo è inziata la vaccinazione per le persone estremamente vulnerabili e per chi ha tra i 75 e i 79 anni (maggiori informazioni qui).

Lazio

Tutte le informazioni sui vaccini anti-Covid, su chi può prenotarsi e come sono consultabili sul sito della regione. Per gli ultraottantenni (nati fino al 1941), in particolare, le prenotazioni sono state aperte dal 1° febbraio (ma era aperta anche l’iscrizione per il personale scolastico e alcuni tipi di pazienti vulnerabili).

Dal 10 marzo sono aperte le prenotazioni online anche per altre fasce d’età, con questa scansione temporale e a questo link. Dopo le annate dal 1944 al 1951, a partire dal 27 marzo sarà possibile prenotare il vaccino per chi ha 68 e 69 anni (i nati nel 1953 e nel 1952).

La prenotazione può essere effettuata online, oppure chiamando l’assistenza al numero 06 164161841. Qui invece le Faq della regione sui vaccini anti-Covid.

Lombardia

Come indicato sul sito dedicato all’emergenza, in Regione Lombardia gli over 80 possono chiamare il numero verde 800 894 545, e dal 15 febbraio è possibile aderire alla campagna di vaccinazione attraverso questa piattaforma online. Lo stesso sistema è valido anche per i cittadini lombardi di età compresa tra i 60 e i 79 anni residenti nei comuni dichiarati ad alto rischio e quindi considerati prioritari. “I cittadini che registrano la propria adesione, saranno informati successivamente tramite sms (o riceveranno una chiamata, se è stato fornito il solo numero fisso) della data, dell’ora e del luogo in cui sarà eseguita la vaccinazione”.

Per riassumere, si può vacicnare:

– chi ha più di 80 anni (comprese le persone nate nel 1941)

– chi ha età compresa tra i 60 e i 79 anni e risiede nei comuni ad alto rischio (per la provincia di Brescia: Capriolo, Iseo, Palazzolo sull’Oglio, Paratico, Pontoglio, Roccafranca, Rudiano, Urago d’Oglio; per la provincia di Cremona: Soncino)

– il personale delle scuole statali (docente e non docente, supplenti, dirigenti scolastici)

– il personale degli Istituti di formazione professionale e degli Istituti tecnici superiori

– il personale scolastico (docente e non docente) delle scuole paritarie

– il personale dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole per l’infanzia

– il personale docente e non docente del Sistema Afam

Al momento non sembra possibile prenotare la vaccinazione per chi invece ha tra i 70 e i 79 anni.

Marche

Dal 12 febbraio sul portale dell’Azienda sanitaria unica regionale delle Marche è possibile prenotare la vaccinazione anti-Covid per i cittadini che hanno un’età pari o superiore agli 80 anni. La prenotazione passa per la piattaforma di Poste e il numero verde 800.00.99.66. Al momento non sembra possibile prenotare la vaccinazione per chi ha tra i 70 e i 79 anni, ma l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini ha comunicato con un post su Facebook che la vaccinazione per questa categoria inizierà da aprile con l’arrivo delle nuove forniture.

Molise

Le modalità per l’adesione alla vaccinazione anti-Covid in Molise sono illustrate in questa pagina web. C’è una sezione dedicata agli ultraottantenni, che possono dunque prenotarsi online sulla stessa piattaforma oppure chiamare all’ 800 329 500 da telefono fisso o al 0865724242 da cellulare. Al momento non sembra possibile prenotare la vaccinazione per chi invece ha tra i 70 e i 79 anni, ma sono aperte invece per le persone estremamente vulnerabili e per il personale scolastico.

Piemonte

Il Piemonte ha cominciato a raccogliere le adesioni alla campagna di vaccinazione anti-Covid degli ultraottantenni dal 15 febbraio tramite i medici di medicina generale, che poi devono registrare la volontà dei propri assistiti sull’apposita piattaforma regionale. Gli appuntamenti sono finalizzati dall’Asl di competenza e i cittadini informati anche tramite sms o e-mail. Le somministrazioni sono iniziate il 21 febbraio. Per il personale scolastico e universitario piemontese, invece, bisogna seguire le indicazioni contenute in questa pagina web. Dal 15 marzo sono iniziate le preadesioni per le persone con età compresa tra i 70 e i 79 anni, sempre sulla stessa piattaforma.

Puglia

Gli over 80 pugliesi possono prenotare la vaccinazione anti-Covid tramite il sito di PugliaSalute, nelle farmacie abilitate al servizio Farmacup e tramite il Cup della propria Asl. Qui tutti i riferimenti. Al momento non sembra possibile prenotare la vaccinazione per chi invece ha tra i 70 e i 79 anni, ma da calendario dovrebbe diventare possibile da fine marzo.

Sardegna

La Sardegna ha pubblicato il proprio piano e il cronoprogramma della campagna vaccinale anti-Covid. Per gli over 80 che non sono residenti nelle strutture socio-sanitarie della regione la campagna parte il primo marzo per i nati fino al 1936, e dal 15 marzo per i nati dal 1937 al 1941. “A partire dal primo marzo, verrà inviato un sms per invitare il cittadino a manifestare la volontà di aderire alla campagna vaccinale. Si procederà quindi a prenotare gli aderenti che saranno contattati dalle segreterie Cup per comunicare ad essi la data ed il luogo della somministrazione del vaccino. Per gli over 80 che non hanno avuto la possibilità di aderire o per coloro che hanno necessità della somministrazione a domicilio, saranno disponibili dal primo aprile ulteriori canali di contatto: sportelli Cup, chiamata diretta da parte delle segreterie Cup sulla base delle liste; prenotazione telefonica tramite il numero unico 1533”.

Da cronoprogramma regionale, le vaccinazioni per le persone tra i 59 e i 79 anni inizieranno ad aprile per finire a giugno, cominciando dai più anziani.

Sicilia

La Sicilia ha aderito alla piattaforma online di Poste italiane, oltre che del portale informativo CostruireSalute.it. Gli ultraottantenni possono prenotare la vaccinazione compilando online la scheda di pre-adesione oppure chiamando al numero verde 800 009 966. Lo stesso vale ora per chi ha tra i 70 e i 79 anni, in una sezione dedicata.

Toscana

Come indicato sul sito della Regione, “a partire da metà febbraio le persone con più di 80 anni saranno contattate personalmente dal proprio medico di famiglia che comunicherà loro il giorno e il luogo della vaccinazione. Per chi è impossibilitato a muoversi la vaccinazione sarà effettuata al domicilio”.

Dal 10 marzo sono aperte le prenotazioni anche per le persone dai 76 ai 79 anni, nati nel 1941-42-43-44.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il portale prenotavaccino.sanita.toscana.it.

Trento

Per informazioni sulla vaccinazione anti-Covid nella Provincia autonoma di Trento è possibile consultare le Faq sul sito dedicato. Per gli over 80 la prenotazione va effettuata tramite Cup online. Prenotando la prima dose viene in automatico fissato l’appuntamento per il richiamo.

Dalle 23:00 di sabato 13 marzo possono prenotare anche le persone che hanno compiuto 75 anni, sempre sulla stessa piattaforma.

Umbria

Sul portale della Regione Umbria si trovano le informazioni per la vaccinazione anti-Covid. Due le modalità di prenotazione: il portale web Cup Umbria oppure presso tutte le farmacie. Il numero per assistenza e informazioni è 800.192.835. Non è ancora possibile prenotare la vaccinazione per chi invece ha tra i 70 e i 79 anni, ma la Regione ha concluso un accordo con i medici di medicina generale per procedere rapidamente non appena possibile.

Valle D’Aosta

Dal primo marzo la Valle d’Aosta ha avviato la campagna di vaccinazione di massa, pur rispettando le priorità stabilite dal piano nazionale. Sarà infatti la Usl a contattare la popolazione per raccogliere le adesioni. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito anticovid.regione.vda.it e sul sito della Usl alla sezione Infovaccini. L’appuntamento dovrà poi essere confermato con le modalità indicate. Al momento sono partite le vaccinazioni per le persone tra i 70 e i 79 anni.

Veneto

Il Veneto è in fase di completamento della fase 1.B del programma vaccinale, che comprende i nati fino al 1941, e della fase 2 dedicata ai soggetti estremamente vulnerabili indipendentemente dall’età e ai lavoratori dei servizi essenziali. Come si legge sul sito della Regione, “successivamente (o in contemporanea, in funzione della disponibilità del vaccino) si procederà con la chiamata dei soggetti di età compresa tra 79 ed i 55 anni, partendo con la chiamata della coorte dei 79enni (nati nel 1942) e proseguendo verso le coorti più giovani“.

La Regione ha scelto di procedere per contatto diretto che avverrà da parte delle Ulss competenti. Maggiori informazioni su modalità di convocazione e l’elenco delle sedi vaccinali sono disponibili a questo link.

The post Come prenotare il vaccino contro Covid-19 nella propria regione appeared first on Wired.

Fonte: Wired