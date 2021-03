Com’è fatto un lampo visto dallo spazio?

26 March 2021 – 11:00

La Stazione spaziale internazionale è una finestra eccezionale per osservare quel che succede nella nostra atmosfera, basti pensare ai fenomeni meteo estremi, così come all’aurora boreale. Ma non solo.

In questo video scoprirete come appaiono agli astronauti in permanenza sulla Iss i lampi dei temporali, visti da una prospettiva completamente diversa rispetto alla nostra e che sta rendendo possibile investigare alcuni aspetti di questi fenomeni in modo nuovo, nel tentativo di comprendere meglio la meteorologia e il clima in generale.

(Credits video: Science at Nasa)

