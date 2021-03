Apple: gli sviluppatori iOS possono creare web app

26 Marzo 2021 – 13:49

Apple respinge le accuse dell’autorità antitrust australiana, affermando che gli sviluppatori possono offrire web app, invece di app iOS native.

The post Apple: gli sviluppatori iOS possono creare web app appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico