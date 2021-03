Anne Lister in Gentleman Jack e le altre grandi donne lesbiche ritratte nelle serie

26 March 2021 – 12:18

Dal 26 marzo arriva su LaEffe, canale 135 di Sky, in prima assoluta Gentleman Jack – Nessuna mi ha detto di no, la serie britannica co-prodotta da Bbc e Hbo che racconta di Anne Lister, la quale alla fine dell’Ottocento visse una vita estremamente controcorrente per l’epoca, sia per il ruolo da possidente e imprenditrice sia per gli amori lesbici che la resero una pioniera fra i paladini delle identità Lgbt+. Seppur ancora minoritarie nella rappresentazione mediatica, le donne lesbiche stanno guadagnando sempre più spazio nei titoli recenti. Dopo Ellen DeGeneres nella sua omonima sitcom, Willow Rosenberg in Buffy l’ammazzavampiri o i personaggi di The L Word, ecco alcune delle protagoniste che, proprio a partire da Anne Lister, hanno segnato dei traguardi importanti.

1. Gentleman Jack

https://www.youtube.com/watch?v=gX0X3vtPFe0

Interpretata da Suranne Jones, premiata ai Bafta per questo ruolo, Anne Lister, nata nel 1791, è stata una figura unica per la sua epoca: proprietaria terriera, imprenditrice, viaggiatrice, alpinista, ha vissuto una situazione di grande privilegio e indipendenza rispetto ai canoni del tempo. La serie a lei dedicata, Gentleman Jack, si apre con Anne che, dopo anni di vagabondaggi e avventure, ritorna nella natale Shibden Hall per occuparsi della famiglia. Intenzionata a riprendere presto in mano i suoi affari, cambia rapidamente idea dopo aver deciso di corteggiare senza sosta la facoltosa e affascinante ereditiera Ann Walker (Sophie Rundle). Umorismo, sfrontatezza e sensualità caratterizzano la protagonista, le stesse qualità che traspaiono dai suoi diari cifrati, una fonte importantissima per ricostruire l’esistenza di una donna fuori degli schemi, capace di anticipare un’emancipazione per certi versi invidiabile ancora oggi. Dopo gli otto episodi che andranno in onda in queste settimane, Gentleman Jack è già stata rinnovata per una seconda stagione.

2. Glee

https://www.youtube.com/watch?v=VHDtJmmPcCM

Ai prossimi Glaad Awards, i riconoscimenti che premiano la rappresentazione dei personaggi Lgbt+ nei media americani, il cast della serie musicale teen Glee si riunirà per rendere omaggio all’attrice Naya Rivera, scomparsa in tragiche circostanze lo scorso luglio. Il che è particolarmente significativo, perché il ricordo di Rivera sarà per sempre legato al personaggio di Santana Lopez, una dei membri del Glee club che sviluppa una relazione d’amore con la migliore amica Brittany Pierce (Heather Morris). Dopo qualche difficoltà iniziale e scoperto il suo autentico orientamento sessuale, Santana abbandona le proprie corazze e affronta con slancio e coraggio la sua nuova vita, convolando poi a nozze con l’amata Brittany nella stagione finale. In molti hanno apprezzato che Santana condensasse in sé diverse marginalità (le origini latine e afroamericane, l’identità lgbt+) e che fosse lontana da certi stereotipi tossici o al contrario rinunciatari, il tutto grazie all’interpretazione fiera e liberata di Rivera.

3. Orange is the New Black

Da Alex e Piper a Lorna e Nicky passando per Suzanne e Maureen: sono numerosi gli amori dello stesso sesso, più o meno positivi e più o meno a lieto fine, che sbocciano in Orange is the New Black. La serie di Jenji Kohan utilizza queste storyline per rendere più realistica e credibile la vita di un penitenziario femminile e per costruire personaggi tridimensionali che trovano nelle relazioni una possibilità di realizzazione e spesso anche un modo per affrontare i propri demoni. Ma se si dovesse scegliere un’unica passione particolarmente rappresentativa, probabilmente sarebbe quella di Soso (Kimiko Glenn) e Poussey (Samira Wiley), una delle migliori, grazie all’incontro dell’anima onesta e appassionata della prima con quella dolce e curiosa della seconda. Molti fan sono ancora inferociti per la fine di questo amore nella quarta stagione, a ulteriore dimostrazione però dell’affetto suscitato dal duo. Wiley, a sua volta un’attrice lesbica, interpreta un personaggio omosessuale anche in The Handmaid’s Tale, Moira, perseguitata proprio per tale ragione.

4. Vida

Acclamata per motivi diversi, fra cui la rappresentazione realistica dei legami famigliari e lo spazio dato alle persone di origini latinoamericane, la produzione Stars Vida offre anche una varietà di personaggi lesbici e lgbt+. Emma Hernandez (Mishel Prada) e la sorella Lyn (Melissa Barrera) sono costrette a lasciare le loro vite privilegiate e piene di svaghi per tornare nel quartiere in cui sono nate dopo la morte della madre. Scopriranno così che la donna aveva tenuto loro nascosta la sua relazione con Edwina “Eddy” Martínez (Ser Anzoategui), con la quale gestiva un bar per donne lesbiche. Le ragazze dovranno pian piano venire a patti con la vita che la madre aveva tenuto loro segreta per così tanto tempo. Il percorso sentimentale, raccontato con grande tatto ed empatia, coinvolgerà in prima persona la stessa Emma, che inizia lei stessa ad accettare la propria sessualità più autentica.

5. Batwoman

Già nei fumetti, Batwoman è uno dei personaggi Lgbt+ che animano le avventure dei supereroi e una delle rare donne lesbiche dei comics. Lo stesso accade nella serie prodotta all’interno dell’universo Cw: a interpretare la milionaria Kate Kane, cugina di Bruce Wayne, è Ruby Rose (già nota per la sua interpretazione in Orange is the New Black). Dopo tre anni di assenza di Batman, Kate decide di seguirne le orme e indossare maschera e mantello, proteggendo Gotham City dalla folle sorella Alice; ritenuta morta alla fine della prima stagione, nella seconda la sua eredità è raccolta Ryan Wilder (Javicia Leslie). Entrambe le giovani donne hanno relazioni omosessuali: in particolare Kate Kane, prima supereroina lesbica a guidare uno show di prima serata negli Stati Uniti, viene esclusa dall’accademia militare per via del suo amore con la collega Sophie. Importante sottolineare come entrambe le attrici, sia Rose sia Leslie, facciano parte a loro volta della comunità Lgbt+.

The post Anne Lister in Gentleman Jack e le altre grandi donne lesbiche ritratte nelle serie appeared first on Wired.

Fonte: Wired