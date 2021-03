Amazon, Un click per la Scuola: raccolti 4 milioni

26 Marzo 2021 – 19:49

Conclusa la seconda edizione dell’iniziativa Un click per la Scuola promossa da Amazon: donato credito virtuale per oltre 4 milioni di euro.

The post Amazon, Un click per la Scuola: raccolti 4 milioni appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico