400 pagamenti per il Super Cashback (classifica 26/3)

26 Marzo 2021 – 13:49

Continua a crescere la soglia dei pagamenti necessari per ambire al Super Cashback che verrà assegnato a fine giugno: questa la classifica di oggi.

The post 400 pagamenti per il Super Cashback (classifica 26/3) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico