YouTube non rimuoverà il video della sparatoria di Boulder

Un fotogramma della diretta streaming su YouTube della sparatoria di Boulder (foto: YouTube)YouTube non rimuoverà dal suo portale il video che ha trasmesso in diretta la sparatoria di massa che è avvenuta a Boulder in Colorado il 22 marzo, facendo una scelta opposta rispetto alla direzione presa coi video della sparatoria di Christchurch in Nuova Zelanda, a marzo del 2019.

La diretta live odierna è stata trasmessa dallo streamer Dean Schiller, che il 22 marzo aveva lasciato da poco il supermercato King Soopers su Table Mesa Drive quando i primi colpi d’arma da fuoco hanno iniziato a risuonare nella cittadina. Schiller ha quindi immediatamente avviato la diretta riprendendo i tragici avvenimenti dalla prima linea per le successive 3 ore e 14 minuti. Il responsabile della sparatoria di Boulder, che ha provocato la morte di 10 persone, è stato poi arrestato dopo essere stato colpito a una gamba da un agente di polizia.

“Dopo la tragica sparatoria di lunedì, i nostri team hanno rilevato il video dell’incidente sulla piattaforma. Sebbene i contenuti violenti destinati a scioccare o disgustare gli spettatori non siano ammessi su YouTube, consentiamo di pubblicare video con evidente notiziabilità o contesto documentaristico”, ha spiegato la portavoce di YouTube Elena Hernandez a The Verge.

YouTube ha comunque applicato il limite d’età per il video, mostrando un disclaimer che avvisa il pubblico che i contenuti del filmato sono stati identificati dal portale come offensivi o inappropriati per alcune tipologie di pubblico, e pertanto il gestore ne consiglia la visione a un pubblico adulto. Il video dello streamer, però, come detto, continuerà a essere disponibile sulla piattaforma.

Durante la diretta di Schiller ha raggiunto i 30mila spettatori e il suo video, una volta terminata la live, ha già totalizzato oltre 700mila visualizzazioni.

Nel 2019 quando YouTube e altri social media s’impegnarono per eliminare tutte le tracce del video girato da Brenton Tarrant, l’autore della sparatoria avvenuta a Christchurch, in Nuova Zelanda, mentre questa volta alle riprese dello streamer è stato riconosciuto un valore giornalistico, visto che hanno documentato le ore della tragedia consumatasi a Boulder. Le riprese delle sparatorie nelle due moschee della cittadina neozelandese invece mostravano un’inquadratura del punto di vista dell’attentatore che, mettendo in risalto la sua crudeltà verso la comunità musulmana, rendevano il feed niente altro che un pericoloso messaggio d’odio.

