WhatsApp, Instagram e Facebook down, ancora problemi ai servizi di Zuckerberg

25 March 2021 – 11:16

Anche oggi l’impero social di Mark Zuckerberg è stato scosso da problemi che hanno lasciato gli utenti impossibilitati a utilizzare i relativi servizi. Le segnalazioni sono state raccolte in Francia e in Italia e hanno riguardato in misura diversa tutti e tre i servizi del gruppo. Per il momento il problema sembra essere stato risolto.Continua a leggere



Anche oggi l’impero social di Mark Zuckerberg è stato scosso da problemi che hanno lasciato gli utenti impossibilitati a utilizzare i relativi servizi. Le segnalazioni sono state raccolte in Francia e in Italia e hanno riguardato in

Continua a leggere Anche oggi l’impero social di Mark Zuckerberg è stato scosso da problemi che hanno lasciato gli utenti impossibilitati a utilizzare i relativi servizi. Le segnalazioni sono state raccolte in Francia e in Italia e hanno riguardato in misura diversa tutti e tre i servizi del gruppo. Per il momento il problema sembra essere stato risolto.

Fonte: Fanpage Tech