Spotify, nuova interfaccia desktop e web

25 March 2021 – 16:31

Spotify ha svelato la nuova versione desktop e web con un’interfaccia più ordinata e la possibilità di scaricare i brani musicali per l’ascolto offline.

Fonte: Punto Informatico