Rocket League sbarca su Android e iPhone

25 March 2021 – 11:49

(Foto: Rocket League)Si attendeva da tempo la versione mobile di uno dei giochi più popolari per pc e console come Rocket League e Epic Games e Psyonix ne hanno finalmente annunciato la prossima disponibilità per Android e iPhone. Ma non si tratta di un semplice porting quanto di un vero e proprio nuovo gioco chiamato Rocket League Sideswipe. Ecco come funziona e in cosa cambia rispetto alla versione originale.

Era più che preventivabile che Rocket League versione smartphone avrebbe visto qualche ritocco: immaginare il medesimo gameplay e controlli con il solo schermo touchscreen a disposizione era piuttosto utopico. E infatti Sideswipe è stato sviluppato a misura di controllo con i polpastrelli, come viene peraltro esplicitato nel titolo stesso dato che lo swipe è lo strisciamento del dito sul display.

Rimane la base della popolare saga ossia la trasposizione di una partita di calcio con le auto al posto dei giocatori umani e il pallone che diventa xxl. In Rocket League Sideswipe tutto è più immediato e semplificato rispetto alla versione standard già a partire dalla telecamera che dall’essere in continuo movimento si sposta di lato per una visuale più classica. Anche gli spostamenti stessi delle vetture si orientano tutti sulla bidimensionalità – dal suolo ai salti e alle evoluzioni – invece che in tre dimensioni.



Le modalità di gioco di Rocket League Sideswipe sfruttano il multiplayer per sfide in locale oppure online con un 1 vs 1 oppure 2 vs 2 con match molto veloci di appena 2 minuti. Ci sarà un garage per personalizzare in modo estetico le vetture e per sbloccare nuovi contenuti man mano che si sale di livello e si scalano le classifiche. Più che probabile che sarà un free-to-play con un vasto – e lauto, per gli sviluppatori – mercato di extra cosmetici che non dovrebbero avere impatto sulle performance di gioco.

Rocket League Sideswipe è attualmente in fase alpha per il test in Australia e Nuova Zelanda su Android, sarà diffuso in tutto il mondo entro la fine del 2021.

The post Rocket League sbarca su Android e iPhone appeared first on Wired.

Fonte: Wired