Razer Basilisk X: Mouse da Gaming Wireless al 43% di sconto

25 March 2021 – 13:45

Va in offerta il mouse da gaming Razer Basilisk X Hyperspeed, modello senza fili di fascia alta proposto oggi su Amazon al 43% di sconto.

The post Razer Basilisk X: Mouse da Gaming Wireless al 43% di sconto appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico