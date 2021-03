Lo smartphone Realme in versione Final Fantasy

25 March 2021 – 15:13

(Foto: Realme / Weibo)Uscirà allo scoperto il prossimo 31 marzo la nuova famiglia Realme Gt, ma la società cinese ha già mostrato una versione speciale del modello Gt Neo che per ora debutta in Cina con una colorazione che prende il nome da una delle serie di videogame più apprezzate di sempre come Final Fantasy. La personalizzazione è cosmetica, con una colorazione che strizza l’occhio anche agli amanti dello stile colorato cyberpunk.

Realme GT Neo versione speciale Final Fantasy è apparsa sulla pagina Weibo del presidente della società, Xu Qi, dove viene raccontato come si è ottenuto la speciale texture del retro con effetto satinato grazie a un processo lavorativo a livello di micron. Si può notare una banda più glossy nel lato lungo sotto il compartimento fotografico. In generale, la scocca è cangiante con sfumature delicate tra l’azzurro e il rosa. Nelle immagini mostrate non ci sono riferimenti alla saga di videogame, quindi non è chiaro se la confezione d’acquisto oppure i contenuti interni avranno qualche chicca dedicata tipo Oppo Reno Ace 2 versione Neon Genesis Evangelion.

(Foto: Realme / Weibo)Dalle immagini diffuse si può anticipare una parte delle caratteristiche di Realme Gt Neo con la tripla fotocamera posteriore dotata di sensore principale da 64 megapixel, il logo claim del brand – Dare to leap – i vari pulsanti di on/off e volume, ma soprattutto la gradita presenza del jack da 3,5 mm per collegare cuffie e dispositivi audio. Naturalmente, l’ingresso usb sul fondo è di tipo type-c ed è piazzato di fianco agli altoparlanti.

La scheda tecnica del dispositivo includerà anche il chip Dimensity 1200 di Mediatek, un display amoled con frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz, un quantitativo di ram di tipo lpddr5 di 6 o 8 gb e uno spazio di archiviazione veloce ufs 3.1. Completeranno il quadro una batteria con ricarica veloce e il sistema operativo Android 11.

Sembra che il prezzo di vendita in Cina partirà da circa 220 euro al cambio, non è chiaro se la versione speciale Final Fantasy arriverà anche da noi, di sicuro potrebbe interessare i vari mercati di importazione.

The post Lo smartphone Realme in versione Final Fantasy appeared first on Wired.

Fonte: Wired