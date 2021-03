Le 3 regole d’oro per cavalcare la trasformazione tecnologica

25 March 2021 – 16:09

“La leadership in senso ampio richiede necessariamente una leadership tecnologica”: è il primo messaggio che emerge dal 21esimo report annuale di Accenture Technology vision 2021, realizzato con l’obiettivo di esplorare le tendenze tecnologiche chiave nel business. Un’affermazione che si regge su un dato: “Le organizzazioni in grado di guidare questo cambiamento già oggi stanno aumentando i propri ricavi cinque volte più velocemente rispetto alle più ritardatarie”, condensando nell’arco di uno o due anni un decennio intero di trasformazione digitale.

Lo studio “Leader del cambiamento” è basato su interviste a oltre 6.200 manager, responsabili di business e tecnologici. Il 92% rivela che la propria azienda sta innovando “con urgenza”, per agire entro questo anno. Emergono quindi tre imperativi, secondo Accenture. “L’era del fast follower è finita: il cambiamento è ormai uno stato permanente” e in base al concetto di leadership tecnologica serviranno modelli operativi che includono la tecnologia nel proprio dna. Secondo, i leader “non dovranno aspettare la nuova normalità”, ma agire costruendo nuove realtà. Infine, “assumeranno una responsabilità più ampia come cittadini globali”, facendo leva sulla tecnologia “per creare impatti positivi ben oltre l’impresa”.

Tra le tendenze chiave, l’83% dei leader ritiene che strategie aziendali e tecnologiche stiano diventando inseparabili, pertanto assicurarsi un sistema tecnologico competitivo all’interno dei sistemi di information technology è diventato fondamentale nelle logiche di concorrenza. Il 65% prevede investimenti in digital twin, per ricreare “modelli viventi” di intere fabbriche, filiere e cicli di vita e l’88% ritiene fondamentale democratizzare la tecnologia per stimolare l’innovazione tra i dipendenti.

Inoltre, con l’espansione dei confini delle aziende, il 47% ha investito in strumenti di collaborazione digitale e il 48% in tecnologie cloud per sostenere la forza lavoro da remoto. Infine, il 90% dei dirigenti afferma che i multiparty system consentiranno di dare vita a ecosistemi di collaborazione più resilienti e adattabili per creare nuovo valore con i partner dell’organizzazione.

La tecnologia emerge dunque come strumento per occupare spazi nuovi in cui potersi differenziare e produrre maggior valore. “La difesa dello status quo non paga. Pur mantenendo la propria identità e salvaguardando l’eccellenza che le contraddistingue, le organizzazioni italiane devono reinterpretarsi, aprendosi agli ecosistemi e velocizzando i processi di innovazione. Solo così potranno dare concretezza a nuove opportunità”, conclude Fabio Benasso, presidente e amministratore delegato di Accenture Italia.

