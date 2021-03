L’arte della sonificazione per raccontare l’universo

25 March 2021 – 15:15

Ascoltare gli oggetti spaziali anziché limitarci a osservare le loro immagini: è il nuovo approccio, a metà tra scienza e arte, della Nasa e dei suoi collaboratori per renderci partecipi della bellezza del cosmo. Si chiama sonificazione e in questo video, diffuso proprio dall’Agenzia spaziale americana, ne ritroviamo un assaggio: immagini di nebulose e galassie lontane, raccolte dall’osservatorio a raggi X Chandra e dal telescopio spaziale Hubble, letteralmente tradotte in musica.

(Credit video: Nasa/Cxc/Sa/K. Arcand, System Sounds – M. Russo, A. Santaguida; credit immagine: Nasa, Esa and J. Olmsted – STScI)

Fonte: Wired