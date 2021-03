La fontanella smart che fornisce acqua purificata agli animali

25 Marzo 2021 – 15:04

La ciotola dell’acqua che si riempie ogni giorno per i propri animali domestici può giocare talvolta brutti scherzi, poiché sporco, impurità e inquinanti invisibili possono portare malattie fastidiose e malessere agli amici a quattro zampe. Alnpet+ è un rimedio utile per scongiurare tale ipotesi, poiché sfrutta un sistema di filtraggio multiplo per fornire solo acqua purificata. Con una capienza di 2,5 litri, peso appena sopra il chilogrammo e misure limitate (190 x 215 x 175 millimetri), la fontanella filtra in prima istanza pezzi di cibo e i peli più grossi, mentre le radiazioni Uv-c distruggono i microrganismi, impedendone la riproduzione.

Realizzata dopo un anno di sviluppo e decine di prototipi da Pettofund (che lavora a stretto contatto con organizzazioni non governative, veterinari e istruttori di cani), l’azienda assicura che la tecnologia utilizzata non altera la struttura chimica dell’acqua nella fontana. Per questioni di sicurezza, l’erogatore funziona solo quando l’animale si trova entro 1,5 metri di distanza, così da mantenere l’acqua pulita in ogni momento, e attiva una luce rossa lampeggiante quando c’è bisogno di ricaricare il dispositivo (per farlo basta metterlo sotto il lavandino). Chi è interessato al progetto, può prenotare qui Alnpet+ con il kit di filtri per un anno al costo di circa 110 euro, con spese di spedizione incluse e consegne in programma dal prossimo maggio.

