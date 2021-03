Instagram permetterà di salvare bozze delle Stories

25 March 2021 – 14:32

(Photo by Chesnot/Getty Images)Le Stories di Instagram riceveranno a breve un aggiornamento che consentirà, finalmente, agli utenti di registrare un contenuto da pubblicare in un secondo momento. La nuova funzione si chiamerà Bozze e consentirà di salvare le Stories appena create su Instagram per modificarle in seguito. Ad annunciare l’imminente novità è stato lo stesso capo di Instagram, Adam Mosseri, che tramite un tweet ha dichiarato che le bozze delle Stories arriveranno presto sull’app.

https://twitter.com/mosseri/status/1374485382528606208

Attualmente se un utente cerca di salvare una storia prima di pubblicarla, Instagram la memorizza nella galleria del dispositivo eliminando tutti gli eventuali filtri, adesivi, musiche e animazioni aggiunte. Ciò significa che sebbene l’applicazione riesca in qualche modo a salvare il video della Storia, non c’è ancora modo di salvare gli effetti aggiunti prima della pubblicazione.

Dopo il tweet di Mosseri, Alessandro Paluzzi, esperto di reverse engineering italiano, ha postato degli screenshot provenienti dai test interni del portale che confermano le scelte in tal senso dell’applicazione.

https://twitter.com/alex193a/status/1374491140498411529

Se Instagram rilasciasse la funzionalità Bozze così come Paluzzi l’ha verificata, gli utenti si troverebbero di fronte a un pop-up che, nel momento in cui scelgono di non pubblicare una storia appena creata, gli chiederà se scartare definitivamente il contenuto appena creato oppure salvarlo come bozza.

Selezionando questa seconda voce, la storia verrà salvata nella sezione dedicata alle bozze, individuabile grazie al nuovo pulsante “Bozze” in basso a sinistra nella schermata di cattura delle Stories. Cliccandoci sopra, l’utente potrà accedere a tutti i contenuti salvati per un secondo momento. Una volta selezionata la bozza desiderata l’utente potrà riprendere l’editing della storia da dove l’aveva lasciato decidendo poi se procedere con la pubblicazione.

