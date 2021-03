Il nuovo aspirapolvere Dyson che illumina lo sporco con un laser

25 March 2021 – 11:39

(Foto: Dyson)Dyson V15 è il nuovo aspirapolvere top di gamma del brand britannico che aggiunge un utile componente come un laser verde che illumina il pavimento per una pulizia ancora più accurata. Spesso la polvere e lo sporco rimangono dove sono perché non si vedono, soprattutto negli anfratti più nascosti, e così quale migliore arma se non una luce a sfioro che illustra (in modo anche piuttosto inquietante) quanto la realtà sia diversa da come la immaginiamo?

L’idea di aggiungere un led a un’aspirapolvere non è una novità, ma Dyson cerca di spingersi oltre con la spazzola Slim Fluffy che integra un suggestivo laser verde angolato a 1,5 gradi e 7,2 millimetri dal suolo, misure che sono state considerate ideali dai progettisti per non perdersi nemmeno un micron di polvere. Si è scelta la sfumatura verde perché quella che offre il migliore contrasto e l’effetto è quello di un’analisi al luminol, con i pavimenti che diventano scene del crimine (dell’igiene).

Ecco il video dimostrativo direttamente con il fondatore del brand, Sir James Dyson:



Dyson V15 sostituisce il precedente V11 uscito nel 2019 e proprio come quel modello incorpora uno schermo lcd informativo che illustra i dati in tempo reale su livello della batteria e quale tra le tre modalità d’uso si sta utilizzando. La seconda grossa novità oltre al laser è un sensore acustico piezoelettrico che lavora in coppia con il rinnovato microprocessore per monitorare la quantità di aria catturata e, di conseguenza, quanto sporco si sta raccogliendo.

Con queste informazioni si regola automaticamente anche la potenza per calibrare al meglio l’aspirazione a vantaggio della batteria dalla durata di 60 minuti. Dyson ha anche migliorato la forma delle spazzole per evitare che i capelli o i peli di animali rimangano bloccati. Il prezzo di vendita di Dyson V15 è di 699,99 dollari negli Usa, si attendono le informazioni per l’Italia.



The post Il nuovo aspirapolvere Dyson che illumina lo sporco con un laser appeared first on Wired.

Fonte: Wired