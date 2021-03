I prossimi eventi di Wired

25 March 2021 – 11:58

Wired organizza eventi di successo da molti anni, affronta sia tematiche business che consumer oriented, offrendo strumenti per leggere il presente e immaginare il futuro.

Per scoprire i nostri prossimi eventi, clicca qui.

Sul sito Next, invece, trovi tutti i video on-demand dei nostri incontri.

The post I prossimi eventi di Wired appeared first on Wired.

Fonte: Wired