I giochi Olimpici di Tokyo cominceranno ufficialmente il prossimo 23 luglio

25 March 2021 – 14:30

(Foto: Charly Triballeau/Getty Images)Nonostante il perdurare della pandemia, è cominciato il conto alla rovescia per l’inaugurazione dei giochi Olimpici di Tokyo. La torcia olimpica ha cominciato la sua marcia di 120 giorni, attraverso 859 tappe, che culminerà con l’arrivo nella capitale giapponese e la cerimonia di inaugurazione il prossimo 23 luglio. Previsti nel 2020, i giochi sono stati posticipati a quest’anno, a causa della pandemia da Covid-19, e le autorità giapponesi hanno fatto il possibile per scongiurare ulteriori ritardi.

La torcia è partita dalla prefettura di Fukushima, ha spiegato il capo del Comitato olimpico Seiko Hashimoto, per onorare le 18mila vittime dello tsunami del 2011 e il disastro nucleare che ne è conseguito, sottolineando l’impegno del paese nel far tornare quelle aree alla normalità. Gli oltre 10mila tedofori attraverseranno poi tutte le altre 47 prefetture giapponesi, nei prossimi quattro mesi, senza pubblico ad accoglierli per le strade, in linea con le disposizioni anti covid imposte dalle autorità per garantire un evento “sicuro e protetto”. Sono stati ovviamente vietati grandi assembramenti, ma anche urla, grida di incoraggiamento e tifo per tutta la durata dei giochi, gli spettatori e le spettatrici potranno assistere alla marcia della torcia olimpica e alle competizioni sportive solo rispettando il distanziamento sociale e protetti dalle mascherine.

Oltre ai ritardi dovuti alla pandemia, negli ultimi mesi il comitato olimpico si è creato da solo ulteriori problemi. Infatti, tra febbraio e marzo, prima l’ex capo del comitato olimpico Yoshiro Mori e poi il direttore creativo responsabile delle cerimonie di apertura e chiusura dei giochi Hiroshi Sasaki si sono dimessi dai loro ruoli dopo aver fatto delle dichiarazioni sessiste. In particolare Sasaki è stato colpevole di body shaming, nei confronti di una performer giapponese, mentre Mori era riuscito chiedere che fossero ridotti gli interventi delle donne alle riunioni del comitato olimpico, perché “parlano troppo” e “hanno difficoltà a concludere, il che è fastidioso”. Nonostante questi problemi, che hanno generato una forte reazione da parte dell’opinione pubblica mondiale e giapponese, i lavori di preparazione delle Olimpiadi 2021 sono riusciti ad andare avanti.

