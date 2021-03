Facebook copia Clubhouse, ecco come saranno le stanze audio

25 March 2021 – 8:17

All’interno del codice di una delle ultime versioni di Facebook sono state scovate alcune opzioni che puntano direttamente all’arrivo di una funzionalità per aprire stanze speciali basate sulle comunicazioni audio in tempo reale tra gli utenti. L’ispirazione è chiaramente Clubhouse, ma sul debutto non ci sono notizie.

Fonte: Fanpage Tech