Ecco la nuova banconota dedicata ad Alan Turing

25 March 2021 – 18:53

La Bank of England ha svelato la nuova banconota da 50 sterline dedicata ad Alan Turing che contiene diversi riferimenti al lavoro dello scienziato.

The post Ecco la nuova banconota dedicata ad Alan Turing appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico