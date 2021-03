È in arrivo un’edizione del Signore degli Anelli con le illustrazioni di Tolkien

25 March 2021 – 17:50

J. R. R. Tolkien non è stato solo l’autore della saga de Il Signore degli Anelli che tutti conosciamo: si dilettava, infatti, anche come illustratore, tanto da aver realizzato le mappe della Terra di mezzo e anche le rappresentazioni iconografiche che accompagnavano i suoi scritti. Queste illustrazioni, che erano state presentate al pubblico in una serie di mostre tenutesi dal 2018 al 2019 a Oxford, New York e Parigi, faranno ora parte di una nuova edizione delle opere dell’autore e affiancheranno così le parole.

Una nuova edizione corredata dai disegni di Tolkien verrà pubblicata entro la fine del 2021 dalla casa editrice Houghton Mifflin Harcourt, mentre le traduzioni internazionali seguiranno in un momento successivo. Si tratta di illustrazioni che lo scrittore aveva realizzato per concretizzare i mondi e i personaggi immaginati nei romanzi Il Signore degli anelli e Il Silmarillion, ma anche per realizzare i biglietti di auguri natalizi dei suoi figli. Dopo il successo della mostra newyorchese, adesso anche i lettori di tutto il mondo potranno ammirare quest’altro aspetto del talento tolkeniano.

“Le illustrazioni evocative e affascinanti che accompagnavano i suoi romanzi sono diventate amate tanto quanto le storie raccontate”, ha dichiarato Deb Brody, responsabile del progetto per l’editore Houghton Mifflin Harcourt. “Eppure, l’autore era così modesto da minimizzare l’indubbio talento che possedeva anche senza aver avuto una formazione formale a riguardo”. Pensate inizialmente solo come diletto personale, in effetti le illustrazioni erano state tenute lontane dagli occhi del pubblico, mentre ora, anche in seguito al successo delle mostre, diventeranno parte integrante dell’eredità artistica di Tolkien e un nuovo approccio visuale alla sua opera, che sarà presto seguito dalla serie televisiva di Amazon per ampliarne ulteriormente l’universo epico.

