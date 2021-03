Dantedì, 12 libri per bambini e ragazzi con cui celebrare il Sommo Poeta

25 March 2021 – 6:00

Oggi 25 marzo si celebra il Dantedì, una ricorrenza istituita nel 2020 dal Governo italiano per celebrare la vita e le opere del Sommo Poeta. La data scelta è legata alla famosissima Commedia ed è quella in cui, secondo gli studi più recenti, sarebbe iniziato il viaggio nell’aldilà dantesco.

L’edizione 2021 del Dantedì è particolarmente significativa perché proprio quest’anno cade il settecentesimo anniversario della morte di Dante, deceduto la notte tra il 13 e il 14 settembre 1321 a Ravenna a causa della malaria contratta nelle paludose Valli di Comacchio. Con il passare degli anni e dei secoli, una sfida si fa sempre più viva: far conoscere e apprezzare Dante e la sua opera alle nuove generazioni, man mano più lontane nel tempo dallo spirito culturale e dalla scrittura medievali.

Tuttavia, grazie al suo immenso valore, gli scritti danteschi si prestano a tantissimi adattamenti per i più piccoli, animati da spirito divulgativo ma senza perdere di vista gli aspetti narrativi e ludici. Via libera, quindi, alle versioni della Commedia per i bambini in cui Dante diventa un gatto che parla in rima o il protagonista di un libro-game.

Oppure, per lettrici e lettori più grandi, esistono numerosi volumi biografici che narrano Dante sia come grande divulgatore scientifico della sua epoca, alle prese con scienze infernali, sia come personaggio con qualche ombra, superbo, un po’ sprezzante e proveniente da una famiglia di strozzini. Per loro sono disponibili anche belle trasposizioni della Commedia in prosa che, grazie a stili convincenti e ottime illustrazioni, avvicineranno alla trama e ai personaggi alla base delle terzine dantesche.

Nella gallery abbiamo raccolto 12 volumi per tutte le età e tutti i gusti, dai fumetti ai romanzi di ispirazione fantasy in cui si narra di fughe dall’Inferno. Tuttavia, nel caso voleste approfondire ulteriormente, le iniziative per il Dantedì 2021 sono davvero moltissime: il programma di quelle del ministero dei Beni culturali è molto ampio anche per gli adulti; per le scuole sono presenti app immersive dedicate (come LA COM3DIA) e dirette online con gli autori. Rai Cultura, poi, ha dedicato un portale all’evento con interventi di Barbero e Piero Dorfles. Insomma, una giornata speciale, da vivere pensando in terzine e con l’alloro intorno al capo.

