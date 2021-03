Come funzionano i nuovi schermi Ltpo degli smartphone

25 Marzo 2021 – 3:44

(Foto: OnePlus)I display Ltpo saranno uno dei trend tra gli smartphone top di gamma del 2021. Già vista a bordo della quarta generazione di Apple Watch, su alcuni modelli Samsung e sull’OnePlus 9 Pro ufficializzato ieri, questa tecnologia è riconosciuta da un acronimo che sta per ossido policristallino a bassa temperatura e si presenta come una variante del precedente standard Ltps – dove “s” indica silicio. Ecco come funziona e quali sono i vantaggi che offre la nuova soluzione.

Gli schermi attuali solitamente si basano su transistor a film sottile (Tft) in silicio policristallino a bassa temperatura (Ltps) per la costruzione del cosiddetto backplane. Con la soluzione Ltpo, si trova un mix tra i Tft Ltps e il Tft di tipo Igzo (indio, gallio e ossido di zinco) con un guadagno in termini di circa 5-15% in termini di vita della batteria e al contempo potendo ampliare la diagonale e la densità dei pannelli.

(Foto: Ihs)La tecnologia Ltpo è tecnicamente applicabile sia su schermi a cristalli liquidi lcd sia su quelli organici oled, ma è verosimile immaginare che si vedrà soltanto a bordo di quest’ultimi vista la maggiore resa a livello qualitativo e di consumi. Sono principalmente due i vantaggi offerti dalll’ltpo e sono due caratteristiche tanto importanti quanto difficili da sposare tra loro con le soluzioni precedenti, ovvero un migliore consumo energetico (con una conseguente maggiore longevità del componente) e soprattutto la possibilità di regolare la frequenza di aggiornamento.

Per esempio, OnePlus 9 Pro può passare (in modo automatico) da 120 Hz per i gamer che vogliono più fluidità e immersività a valori intermedi come 90, 72 o 60 Hz fino a un minimo di appena 1 Hz per contenuti più statici come l’always on display che è di fatto soltanto un pannello informativo. Un espediente che migliora sensibilmente ciò che offriva il recente S21 Ultra (e prima di lui anche S20 Ultra).

I display con Ltpo saranno sempre più numerosi visto che anche altri colossi cinesi come Oppo e Xiaomi potrebbero sfruttarlo a breve. Sono inoltre sempre più insistenti le voci che prevedono che anche Apple la sceglierà per la sua prossima generazione di iPhone 13 attesa in autunno.



The post Come funzionano i nuovi schermi Ltpo degli smartphone appeared first on Wired.

Fonte: Wired