Buco nero M87: una nuova immagine più dettagliata

25 March 2021 – 10:10

Una collaborazione globale tra ricercatori ha reso possibile ottenere una nuova immagine, più definita, del buco nero fotografato due anni fa.

