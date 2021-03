Vodafone ha rinnovato il suo Tv Box

24 March 2021 – 15:19

(Foto: Vodafone)Vodafone ha presentato il nuovo Tv Box Pro, uno strumento che unisce la tv tradizionale, i contenuti on demand e le applicazioni in streaming soprattutto con Netflix. Tra le novità a bordo un’interfaccia rinnovata, un’area dedicata ai bambini e una ampia compatibilità con i controlli vocali. Cambia anche il design del dispositivo, ora più compatto.

Il rinnovato tv box proposto da Vodafone apre dunque a una ricerca più intuitiva e semplice dei contenuti sia dall’interfaccia interna sia attraverso la voce. Sarà per esempio possibile immettere valori come titolo, genere, nomi degli attori o registi oppure dei personaggi del film o serie. Con i comandi vocali si potrà regolare anche il volume, cambiare canale e muoversi tra le varie applicazioni supportate come Amazon Prime Video, Now, Chili, Infinity, YouTube e Netflix.

A proposito di Netflix, Vodafone promette una migliore esperienza grazie a una maggiore integrazione del popolare servizio a partire da un tasto dedicato sul telecomando bluetooth per un lancio rapido, ma anche grazie ai suggerimenti nella sezione dedicata nella home nell’imminente area “on demand” di Vodafone Tv.

(Foto: Vodafone)Debutta anche la nuova area Kids per bambini che si basa sulla fascia d’età dei piccoli spettatori per proporre un ambiente personalizzato e consigli di contenuti più mirati. I genitori potranno avere pieno controllo impostando sia un pin di accesso sia un timer per un tempo massimo di fruizione quotidiana.

Il prezzo di Vodafone Tv Box Pro è di 59 euro una tantum restituendo il Tv Box attuale ed è disponibile per gli utenti con Vodafone Tv, il servizio disponibile per chi ha sottoscritto Vodafone Fibra. Sono tre i piani a disposizione con il pacchetto Intrattenimento e Now Entertainment per serie tv e show, quello Sport Plus e Now Sport appunto per sport (soprattutto calcio) e quello che accorpa tutti i contenuti.

