Si è creato un ingorgo nel canale di Suez

24 March 2021 – 13:10

Una nave sta bloccando il canale di Suez (foto Instagram dell’utente fallenhearts17)Una nave container lunga 400 metri e larga 59 si è incagliata di traverso nel canale di Suez in Egitto, bloccando da ieri, 23 marzo, il passaggio di tutte le imbarcazioni in una delle rotte commerciali più percorse del mondo. Il canale è attraversato dal 7% del traffico mercantile mondiale e potrebbe restare bloccato ancora a lungo.

La mega-nave Ever Given, della taiwanese Evergreen Marine Corp, stava raggiungendo i Paesi Bassi dopo essere partita dalla Cina. Poco dopo aver imboccato il canale del Mar Rosso, secondo la compagnia, si sarebbe girata di traverso a causa di una “raffica di vento”, facendo incagliare il bulbo di prua al di sotto della banchina destra del canale. L’incidente è avvenuto alle 7.40 egiziane di martedì e, dopo un giorno di tentativi per spostarla, la nave si trova ancora nella stessa posizione. Sul posto sono stati inviati rimorchiatori per provare a girarla e alcuni escavatori per rimuovere la sabbia in cui si è incagliata la prua.

https://twitter.com/nat_ahoy/status/1374445914169831427?s=20

Attualmente oltre cento navi, sia a nord che a sud del canale, sono bloccate in attesa di transitare, tra cui diverse petroliere. Tuttavia, si teme che ci potranno volere alcuni giorni per raddrizzare la Ever Given e, se il blocco dovesse persistere, le imbarcazioni in attesa dovranno circumnavigare l’Africa per raggiungere le proprie destinazioni.

Oltre alla notizia, di per sé tragicomica, anche il tracciamento della rotta della nave da quando ha lasciato l’ancoraggio di attesa prima di entrare nel canale, contribuisce a rendere questa storia ancora più particolare.

https://twitter.com/jsrailton/status/1374515642339004417?s=20

The post Si è creato un ingorgo nel canale di Suez appeared first on Wired.

Fonte: Wired