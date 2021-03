Samsung consegna i Galaxy S21 con i droni

24 March 2021 – 13:12

Samsung ha avviato una collaborazione con Manna Drone Delivery per consegnare i Galaxy S21 e altri prodotti ai residenti di Oranmore con i droni.

