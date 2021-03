La serie tratta da Il Signore degli Anelli ha un nuovo regista

24 March 2021 – 18:09

C’è un’importante new entry nel team creativo della serie tratta da Il Signore degli Anelli prodotta da Amazon Studios: si tratta di Wayne Che Yip, già dietro la cinepresa di numerose produzioni televisive quali Doctor Who, Into the Badlands, Doom Patrol e il recente successo di Prime Video Hunters. Al regista anglo-cinese spetterà la direzione di quattro episodi, attualmente in corso di ripresa in Nuova Zelanda, che seguiranno i primi due affidati a J. A. Bayona (Jurassic World: Il regno distrutto), anche produttore esecutivo dell’intero progetto. A supervisione tutti gli otto capitoli della stagione uno ci sono, come già annunciato, gli showrunner J. D. Payne e Patrick McKay.

“È un grande onore per me essere invitato nel mondo di Tolkien”, ha dichiarato Yip. “Ogni giorno non vedo l’ora di tornare a lavorare con questo incredibile team qui in Nuova Zelanda, mentre cerchiamo di dare il nostro umile contributo all’eredità di una delle più grandi storie che sono mai state raccontate”. Come noto, la serie affonderà le radici nella saga di J. R. R. Tolkien e sarà ambientata nella Terra di mezzo, anche se racconterà una vicenda della Seconda era, ovvero fatti accaduti millenni prima delle avventure che abbiamo letto e visto ne Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit.

Amazon ha investito una cifra record sul progetto – circa 250 milioni di dollari – tra mille difficoltà: nel 2020 il set neozelandese si è dovuto fermare parecchi mesi a causa del coronavirus; anche lo scorso luglio uno degli attori principali, Will Poulter (Black Mirror: Bandersnatch), ha lasciato il cast; lo stesso ha fatto una settimana fa l’interprete Tom Budge, per divergenze creative con gli autori. Sembra, quindi, che al momento la serie sia lontana dall’essere completata e le voci che ne stabiliscono il debutto entro la fine del 2021, forse, dovranno ricredersi.

