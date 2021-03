HUB USB-C D-Link 8 in 1 Thunderbolt 3 in offerta

24 Marzo 2021 – 22:49

Amazon propone un ottimo HUB USB Type-C caratterizzato dalla qualità e affidabilità di D-Link, ad un prezzo molto vicino al minimo storico.

The post HUB USB-C D-Link 8 in 1 Thunderbolt 3 in offerta appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico