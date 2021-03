Clubhouse per Android è in ritardo, ma c’è un modo per averla subito

24 Marzo 2021 – 21:44

(Foto: Clubhouse)Quando arriva Clubhouse per Android? Secondo il co-fondatore Paul Davison l’attesa dovrebbe protrarsi per un paio di mesi, con un’uscita che potrebbe coincidere con fine primavera / inizio estate 2021. Per chi non volesse aspettare c’è però già un metodo empirico che sfrutta una versione open source scaricabile da subito.

La promessa di un inizio di sviluppo in tempi stretti di una versione di Clubhouse per Android era arrivata a gennaio sul blog ufficiale del progetto senza però anticipare troppo sulle tempistiche. E mentre sempre più celebrità spuntavano nelle varie stanze di conversazione e l’Italia si dimostrava tra le nazioni più ricettive, soltanto gli utenti con iPhone (e con invito) potevano provare l’ultima novità social.

La scorsa domenica, Paul Davison è intervenuto nell’appuntamento fisso sulla pagina Townhall (si può riascoltare qui) sull’app confermando che gli sviluppatori stessero lavorando assiduamente sulla versione per Android e che appunto servissero ancora un paio di mesi prima del rilascio pubblico. La società non vuole mettersi fretta perché vuole implementare le varie novità in modo graduale, così da non inficiare la qualità del servizio. Tra gli altri update promessi ci sono più controlli e personalizzazione e un sistema di suggerimento stanze non appena si apre l’app.

Nel frattempo, però, i rivali non sono stati con le mani in mano e hanno cavalcato l’onda del concetto di social audio come dimostrato da Twitter Audio Spaces oppure dall’ultimo aggiornamento di Telegram che ha aperto a chat vocali illimitate nei canali. Come fare per provare Clubhouse su Android prima del rilascio dell’app ufficiale?

Ci si può affidare a una versione open source su GitHub chiamata Houseclub ottenuta sfruttando le api tramite reverse engineering, ossia analizzando il codice ufficiale per estrarne le informazioni. Si può scaricare il file installante apk – seguire il percorso Impostazioni > Sicurezza > e controllare che Sorgenti sconosciute sia attivato – firmato dallo sviluppatore Grishka in collaborazione con un altro utente chiamato Stypr.

Servirà sempre l’invito e si invita l’utente a usare un iPhone per la registrazione per poi fare accesso con Android con Houseclub. Il funzionamento è basilare, si possono ascoltare le conversazioni e alzare la mano per intervenire, mentre molte altre funzioni non sono funzionanti. Come sempre, scaricare un’app al di fuori di Google Play è a rischio e pericolo dell’utente, visto che potrebbe generare malfunzionamenti.



