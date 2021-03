App Android ancora in crash, Google rilascia fix di System Webview: come risolvere il problema

24 Marzo 2021 – 14:29

I problemi sono iniziati ieri con app come Chrome, Gmail e altre non prodotte da Google, e stanno continuando oggi per alcuni utenti. La causa è un un bug in una componente di Android chiamata System Webview, Google è già corsa ai ripari ma per risolvere immediatamente il problema c’è un trucco semplice da seguire.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech