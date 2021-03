Trova l’ingresso di un rifugio antiatomico sotto un mobile: il video virale su TikTok

23 March 2021 – 14:07

In una serie di filmati pubblicati sulla piattaforma di condivisione cinese, Jennifer Little mostra come sotto a uno dei mobili presenti nella sua camera da letto fosse presente una botola nascosta che una volta aperta ha rivelato l'ingresso a un rifugio antiatomico.



In una serie di filmati pubblicati sulla piattaforma di condivisione cinese, Jennifer Little mostra come sotto a uno dei mobili presenti nella sua camera da letto fosse presente una botola nascosta che una volta aperta ha rivelato l'ingresso a un rifugio antiatomico.

Fonte: Fanpage Tech