Sciopero contro Amazon, in ballo ci sono dignità e diritti di chi lavora

23 March 2021 – 12:18

Sono ore intense quelle che sta vivendo il colosso dell’e-commerce Amazon. Nella giornata del 22 marzo è andato in scena un grande sciopero che ha interessato tutta la filiera italiana, composta da circa 40mila persone, e l’adesione è stata molto alta. Secondo i dati raccolti, il valore medio si è attestato intorno al 70%, con punte anche del 90% in territori come quello lombardo. L’azienda ha invece fornito dati completamente differenti, parlando di un’adesione inferiore al 10% che però sembra non aver alcun riscontro nella realtà. La mobilitazione è stata la prima al mondo a interessare tutto l’universo nazionale che gira intorno al colosso americano: c’erano gli indeterminati della logistica, gli interinali e quelli in appalto che lavorano nei piccoli hub territoriali e, infine, i driver che rimbalzano da un capo all’altro delle province a consegnare i pacchi in tempi record.

Lo sciopero ha avuto una valenza simbolica molto importante, dal momento che le storie che lo hanno contraddistinto raccontano bene come funziona il business di Amazon. Da una parte c’erano molti lavoratori intimoriti dal parteciparvi a causa dei loro contratti poco chiari e definiti, una sorta di arma del ricatto che racconta bene come il colosso americano si muova consapevolmente su un territorio grigio per cercare di ottimizzarne i vantaggi. Dall’altra c’erano i motivi della protesta, il muro dell’azienda a una contrattazione collettiva che chiarisse alcuni aspetti e desse maggiori benefit e la mancata redistribuzione alla filiera dei frutti del lockdown. Nessuno più di

Amazon in questo anno di #stateacasa e negozi chiusi ha visto impennare i suoi ordini e quindi il suo business, eppure l’azienda non ha mai ascoltato le richieste di ridiscutere i contratti da parte di quelle stesse risorse che in questi mesi hanno tenuto in piedi la baracca con le loro braccia. La società ha beneficiato economicamente della pandemia, ma non ha condiviso tutto questo con i suoi stessi lavoratori in quello che è lo schema più classico del capitalismo moderno.

Eppure la grande mobilitazione di ieri e quelle che l’hanno preceduta e che la seguiranno ci raccontano di un settore, quello del gig economy, che non vuole più stare a guardare di fronte allo sfruttamento e alla connessa competizione sfrenata a cui è sottoposto. Le grandi piattaforme digitali si sono ricavate uno spazio importante nell’economia contemporanea, ma lo hanno fatto eludendo le regole classiche del gioco e cercando ogni volta di sottrarsi a chi provasse a imporgliele.

La ipervelocità del consumo, la consegna immediata con cui offrire ai cittadini il migliore dei mondi possibili, nasconde in realtà un universo di sfruttamento e violazione del diritto del lavoro per cui anche il tempo di una pipì diventa extra, qualcosa da ottimizzare magari facendo ricorso alla più classica delle bottiglie di plastica. Non è solo che in troppi casi la gig economy ha reso superflui benefit di base come un’assicurazione, uno straordinario o, ancora più a monte, un contratto di lavoratore dipendente. È che l’erosione dei diritti è andata oltre, invadendo le vite dei suoi operatori.

Un discorso che vale per Amazon, ma che in realtà riguarda gran parte delle altre piattaforme simili, come quelle per la consegna del cibo. Anche i lavoratori di queste ultime sono da tempo in mobilitazione e tra sentenze dei tribunali, sanzioni e inchieste giornalistiche, qualcosa si sta muovendo in termini di diritti, come mostra la decisione a suo modo storica di Just Eat del mese scorso di assumere i suoi fattorini. Qualcosa a cui abbiamo assistito anche in altri ambiti, come Uber, la piattaforma che offre servizio di trasporto automobilistico privato e che qualche settimana fa ha visto la Corte Suprema inglese sancire che i suoi lavoratori vanno considerati non più come autonomi ma dipendente, con diversi benefit del caso quali le ferie retribuite, il salario minimo nazionale e via dicendo.

Il grande sciopero della filiera italiana di Amazon si inserisce insomma in un conflitto più ad ampio raggio che sta riguardando tutto il campo della gig economy. Dopo essersi imposte in modo anarchico e dunque estremamente conveniente (per loro) nel tessuto economico globale, oggi le piattaforme devono far fronte a una sollevazione eterogenea che non è altro che una battaglia di civiltà e dignità lavorativa, in opposizione a una rassegnazione che non farebbe il bene di nessuno, se non dei piani alti societari. È un momento storico ma anche molto delicato, perché in un comparto finora deregolamentato sta crescendo la pressione dal basso per scrivere nuove regole del gioco dove business e diritti possano andare a braccetto.

