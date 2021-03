Samsung Galaxy S21+: sconto di 249 euro su Amazon

23 March 2021 – 13:14

Il Galaxy S21+ con 8 GB di RAM, 128 GB di storage e colore nero può essere acquistato su Amazon al prezzo di 830 euro (entro il 28 marzo).

The post Samsung Galaxy S21+: sconto di 249 euro su Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico