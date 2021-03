Le spettacolari immagini dell’eruzione del vulcano Fagradalsfjall in Islanda

23 March 2021 – 17:12

Inattivo da 6mila anni, il vulcano Fagradalsfjall in Islanda ha ripreso a eruttare lo scorso weekend: situato a sud-ovest del paese, ad appena 40 chilometri di distanza dalla capitale Reykjavik, è localizzato in un’area in cui non si verificavano fenomeni da circa 800 anni, sebbene l’isola – che si trova lungo la linea di congiunzione tra due placche tettoniche, la nord-americana e l’euroasiatica – sia celebre per fenomeni di questo genere.

Uno spettacolo naturale reso ancora più incredibile dal fatto che questo cratere non si trovi su una vera e propria montagna, ma in una valle: come si può vedere dalle foto qui sopra, l’eruzione ha provocato una sorta di fessura da cui la lava continua a sgorgare, per la gioia dei tanti curiosi locali che hanno potuto assistere al fenomeno in tranquillità a brevissima distanza, prima che la concentrazione di gas tossici nell’aria costringesse le autorità a delimitare l’area.

