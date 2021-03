Lazarus, nuovi attacchi contro aziende giapponesi

23 March 2021 – 12:31

Il noto Lazarus Group ha recentemente effettuato attacchi contro aziende giapponesi, utilizzando due bot HTTP per installare malware.

