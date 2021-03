Il trucco di Fortnite per avere un vantaggio sugli altri giocatori

23 March 2021 – 13:16

Scoperto un vantaggio per chi gioca a Fortnite su PC. Secondo un utente di Reddit, la modalità Prestazione, che è disponibile solo per la versione di gioco rivolta al computer, lascia la visibilità nitida nonostante la tempesta in corso. Un aspetto su cui non può contare chi gioca al battle royale su console.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech