Il set Lego dedicato allo Shuttle Discovery con il telescopio Hubble

23 March 2021 – 12:23

(Foto: Lego)Quale miglior modo di festeggiare il 40esimo anniversario del primo volo spaziale dello Shuttle e il 31esimo del lancio del telescopio Hubble se non con un meraviglioso set Lego dedicato? La società danese dei blocchetti ha lavorato a stretto contatto con la Nasa per confezionare una versione in scala 1:70 del Shuttle Discovery con lo strumento orbitante alloggiato nella stiva. In tutto, 2354 pezzi.

E dopo il gigantesco Saturn V che ha lanciato le missioni Apollo, il lander lunare per il cinquantennale dello sbarco e la fedele riproduzione della Stazione Spaziale Internazionale, il nuovo omaggio di Lego alla storia dell’esplorazione dello spazio sarà in realtà una doppia chicca visto che conterà su due suoi protagonisti, progettati in modo minuzioso.

(Foto: Lego)Il riferimento del set è la missione Sts-31 dell’aprile del 1990 che ha lanciato lo Shuttle Discovery con a bordo il telescopio Hubble per un’osservazione più performante delle meraviglie del cosmo dalla posizione privilegiata al di fuori dell’atmosfera. Come da tradizione Lego, la creazione non è una semplice statuina immobile, ma può contare su numerose parti moventi e funzionanti come il carrello di atterraggio o le porte del vano di carico dello Shuttle.

Si può riporre il telescopio Hubble all’interno della stiva, si può agganciarlo al braccio robotico simulando la messa in orbita bassa oppure si può piazzare su uno stand espositivo così come per lo Shuttle Discovery, i cui esterni e interni sono riprodotti in modo fedele, con tanto di cabina del modulo di comando con sedili e schermi di controllo. Il telescopio monta i pannelli solari che lo alimentano nello spazio e il portellone che ne protegge le lenti.



Tra le personalità Nasa che hanno collaborato al progetto c’è anche Kathy Sullivan, la prima donna americana a completare una passeggiata nello spazio nel 1984 e presente anche nella missione Sts-31 del 1990, oggi impegnata nella missione di incoraggiare i bambini – soprattutto, le bambine – a seguire le proprie passioni scientifiche e tecnologiche. Il set Shuttle Discovery con telescopio Hubble (numero 10283) uscirà il 1 di aprile (ma non sarà un pesce) a un prezzo di 179,99 euro.

